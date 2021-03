Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 14 marzo 2021

Questa sera, domenica 14 marzo 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio (programma che ha compiuto 18 anni), con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 14 marzo, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Quali sono gli ospiti di oggi, 14 marzo 2021, di Che tempo che fa? Ospiti della puntata Enrico Letta, candidato unico alla segreteria del Pd, Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Roberto Burioni e Paolo Mieli, fresco di pubblicazione de “L’Italia della liberazione in 50 ritratti”, scritto con Francesco Cundari.

E ancora: i cantautori Colapesce Dimartino, in vetta in radio e su tutte le piattaforme streaming con il brano più virale di Sanremo, “Musica leggerissima”, il cui videoclip ha già superato le 5 milioni di views e Antonio Monda.

Che tempo che fa – Il tavolo

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica e Gigi Marzullo. Ospiti: Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz: ospiti Francesco Paolantoni, Orietta Berti, reduce dal successo di Sanremo con il brano “Quando ti sei innamorato”, Stefano De Martino, in onda ogni martedì su Rai2 con “Stasera è tutto possibile”, Paolo Rossi, autore del nuovo libro “Meglio dal vivo che dal morto”.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 14 marzo Le indagini di Lolita Lobosco: cosa è successo nella terza puntata Live Non è la d’Urso streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 14 marzo