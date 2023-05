Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 28 maggio 2023

Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 28 maggio 2023, di Che tempo che fa 2022-2023? Stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nella puntata di stasera, domenica 28 maggio, su Rai 3 di Che Tempo Che Fa, saranno ospiti:

Anthony Hopkins

Roberta Metsola

Aurelio de Laurentiis

Marco Mengoni ed Elodie

Roberto Saviano

Roberto Burioni

Annalisa Cuzzocrea

Marco Damilano

Ferruccio de Bortoli

Michele Serra

Che tempo che fa – Il tavolo

Abbiamo visto gli ospiti Che tempo che fa, ma quali sono quelli del Tavolo? Gli ospiti oggi saranno, oltre ai “fissi” Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura e la Signora Coriandoli. Tra gli ospiti:

Stash

Massimo Lopez

Tullio Solenghi

Ale e Franz

Nicolò Renna

Raul Cremona

Cristiano Malgioglio

Mara Maionchi

Francesco Paolantoni

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti di Che tempo che fa di oggi, domenica 28 maggio 2023, ma dove vedere la puntata in diretta tv e live streaming? Il programma di Fabio Fazio va in onda tutte le domeniche sera, a partire dalle ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto tre del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Volete recuperare una puntata persa? Niente panico, sempre su Rai Play trovate tutte le puntate trasmesse grazie alla funzione on demand.