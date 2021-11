Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 21 novembre

Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 21 novembre 2021, di Che tempo che fa? Stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito gli ospiti di Che tempo che fa in onda stasera, 21 novembre, su Rai 3:

Come anticipato da TPI, Fabio Fazio è pronto ad ospitare il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ha da poco pubblicato il libro “Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia all’autonomia”. Si tratta di un libro che ha spinto il politico ad una importante riflessione sulla società moderna portando avanti la causa dell’autonomia e ponendo come obiettivo quello di una società capace di recuperare il valore del bene comune.

Super ospite della puntata è Paolo Sorrentino. Il regista Premio Oscar torna nelle sale cinematografiche con il film “È stata la mano di Dio” vincitore del Leone D’Argento – Gran Premio della Giuria all’ultimo Festival del Cinema di Venezia e tra i candidati al Premio Oscar 2022 nella categoria ‘miglio film straniero’. La pellicola uscirà nelle sale il 24 novembre 2021, disponibile in streaming dal 15 dicembre su Netflix.

Tra gli ospiti della puntata di domenica 21 novembre 2021 di Che tempo che fa anche la comica, attrice e conduttrice Virginia Raffaele, lo street artist italiano TvBoy, pseudonimo di Salvatore Benintende, che dal 2 dicembre sarà al Mudec di Milano con una mostra personale.

Che tempo che fa – Il tavolo

Abbiamo visto gli ospiti Che tempo che fa, ma quali sono quelli del Tavolo? Con Nino Frassica e Gigi Marzullo ci saranno: Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Accanto a loro ospiti: Antonino Canavacciuolo, che ha pubblico il libro “La cucina di famiglia. 40 ricette spiegate come a casa”, l’attrice Tosca D’Aquino, il comico Maurizio Ferrini, Francesco Paolantoni e Lello Arena.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti di Che tempo che fa di oggi, domenica 21 novembre 2021, ma dove vedere la puntata in diretta tv e live streaming? Il programma di Fabio Fazio va in onda tutte le domeniche sera, a partire dalle ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto tre del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Volete recuperare una puntata persa? Niente panico, sempre su RaiPlay trovate tutte le puntate trasmesse grazie alla funzione on demand.