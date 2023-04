Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 16 aprile 2023

Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 16 aprile 2023, di Che tempo che fa 2022-2023? Stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nella puntata di stasera, domenica 2 aprile, su Rai 3 di Che Tempo Che Fa, saranno ospiti:

In esclusiva Ed Sheeran il cantante dei record con oltre 65 milioni di album venduti nel mondo 4 Grammy, 7 Brit Awards, 8 Billboard Awards. Il 32enne cantautore inglese si esibirà con Eyes Closed, il suo nuovo singolo che anticipa l’album “-” (Subtract), in uscita il prossimo 5 maggio, l’ultimo della sua era decennale di “album matematici”, il più intimo e personale, capace di offrire al pubblico un ritratto vulnerabile e onesto del grande artista britannico.

Anche questa domenica Fabio Fazio dedica uno spazio all’attualità e alla salute con Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele e Matteo Bassetti, Direttore della SOC “Clinica Malattie Infettive” del Policlinico San Martino Ist di Genova e Professore Ordinario di malattie Infettive dell’Università degli studi di Genova, dove è anche direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive. Per commentare l’attualità ci saranno i giornalisti Marco Varvello corrispondete Rai dal Regno Unito che ha pubblicato il saggio Passo Falso, e Marco Damilano che conduce su Rai 3 lo spazio informativo Il cavallo e la Torre. Ospiti del programma anche Tito Boeri, economista, Agnese Pini direttrice del Quotidiano Nazionale che ha pubblicato Un Autunno d’agosto, Michele Serra e la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea.

Arriva Nanni Moretti per presentare il suo nuovo film Il Sol dell’Avvenire in uscita il 20 aprile e che sarà in concorso a Cannes. Il film, in cui Nanni Moretti è anche protagonista con Margherita Buy e Silvio Orlando, racconta una storia ambientata tra il mondo del circo e del cinema. Ospite del programma sarà anche Tommaso Paradiso che ha da poco fatto uscire il singolo Viaggio intorno al sole.

Che tempo che fa – Il tavolo

Abbiamo visto gli ospiti Che tempo che fa, ma quali sono quelli del Tavolo? Gli ospiti oggi saranno, oltre ai “fissi” Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura e la Signora Coriandoli. Tra gli ospiti:

Questa sera al Tavolo ci saranno Mara Maionchi, Alessandro Borghese chef e volto televisivo con diversi programmi, da 4 Ristoranti a Celebrity Chef e Kitchen Sound. Ci sarà Enzo Miccio co-conduttore di Pechino Express e in libreria con Ditemi Sempre di Si. Ci sarà anche Dan Peterson ex allenatore di basket in cui onore l’Olimpia Milano ha ritirato la maglia numero 36. infine al Tavolo torna Tommaso Paradiso.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti di Che tempo che fa di oggi, domenica 16 aprile 2023, ma dove vedere la puntata in diretta tv e live streaming? Il programma di Fabio Fazio va in onda tutte le domeniche sera, a partire dalle ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto tre del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Volete recuperare una puntata persa? Niente panico, sempre su Rai Play trovate tutte le puntate trasmesse grazie alla funzione on demand.