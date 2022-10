Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 30 ottobre 2022 Rai 3

Questa sera, domenica 30 ottobre 2022, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 30 ottobre, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

Una puntata veramente speciale quella del 30 ottobre, che vedrà la leggenda del basket Magic Johnson confidarsi con il padrone di casa Fabio Fazio. A 30 anni dal celebre Oro alle Olimpiadi di Barcellona, il 32 dei Los Angeles Lakers, considerato uno dei migliori giocatori di pallacanestro di tutti i tempi, torna in tv per raccontare la sua carriera e la sua storia.

Il deputato Aboubakar Soumahoro , protagonista negli scorsi giorni di un diverbio con il Presidente del consiglio Giorgia Meloni.

, protagonista negli scorsi giorni di un diverbio con il Presidente del consiglio Giorgia Meloni. La leggenda del basket Magic Johnson

Nel 40° anniversario del Maurizio Costanzo Show, Maurizio Costanzo presenterà nello studio di Che Tempo Che Fa il nuovo libro “Smemorabilia – Catalogo sentimentale degli oggetti perduti” .

presenterà nello studio di Che Tempo Che Fa il nuovo libro . Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Presidente di per la Ricerca. Roberto Burioni , Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele

, Professore Ordinario di all’Università Vita-Salute San Raffaele Il climatologo Luca Mercalli.

climatologo E ancora, tra gli ospiti ci sarà l’economista Tito Boeri, Giovanni Floris , nelle librerie con il nuovo romanzo “Il Gioco”

, nelle librerie con il nuovo romanzo “Il Gioco” Marco Damilano, su Rai3 con la striscia di approfondimento quotidiano “Il cavallo e la torre”, il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari e la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.