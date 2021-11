Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 28 novembre 2021

Questa sera, domenica 28 novembre 2021, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, mentre continua il focus sull’emergenza Covid-19 con Roberto Burioni. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 28 novembre, di Che tempo che fa.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di oggi di Che tempo che fa 2021 in esclusiva tv la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde. Prima donna a ricoprire la carica di Presidente della BCE, ha assunto l’incarico il 1 novembre 2019 succedendo a Mario Draghi, dopo esser già stata Managing Director del Fondo Monetario Internazionale dal 2011 al 2019 e, in Francia, Ministra dell’Economia, dell’industria e dell’impiego dal 2007 al 2011. Gli altri ospiti della puntata saranno: Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute; Ornella Vanoni, appena uscita con il nuovo disco “Unica Celebration Limited Edition 2022” e protagonista del film-documentario diretto da Elisa Fuksas “Senza fine”; Fedez, live con “Meglio del cinema” e “Sapore”, estratti dal nuovo album “Disumano”; Pupi Avati nelle librerie con “L’alta fantasia”, romanzo che anticipa l’uscita del suo nuovo film “Dante”; Roberto Burioni; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; Michele Serra con lo spazio “Le cose che non ho capito”. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Francesco Gabbani, in radio con “Spazio Tempo”, Serena Autieri, conduttrice del talk-show di Rai1 “Dedicato”, Maurizio Ferrini, Francesco Paolantoni.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.