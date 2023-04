Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 16 aprile 2023 Rai 3

Questa sera, domenica 16 aprile 2023, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 16 aprile, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

Nuova puntata per lo show di Fabio Fazio. In esclusiva Ed Sheeran il cantante dei record con oltre 65 milioni di album venduti nel mondo 4 Grammy, 7 Brit Awards, 8 Billboard Awards. Il 32enne cantautore inglese si esibirà con Eyes Closed, il suo nuovo singolo che anticipa l’album “-” (Subtract), in uscita il prossimo 5 maggio, l’ultimo della sua era decennale di “album matematici”, il più intimo e personale, capace di offrire al pubblico un ritratto vulnerabile e onesto del grande artista britannico.

Anche questa domenica Fabio Fazio dedica uno spazio all’attualità e alla salute con Roberto Burioni, professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele e Matteo Bassetti, Direttore della SOC “Clinica Malattie Infettive” del Policlinico San Martino Ist di Genova e Professore Ordinario di malattie Infettive dell’Università degli studi di Genova, dove è anche direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive. Per commentare l’attualità ci saranno i giornalisti Marco Varvello corrispondete Rai dal Regno Unito che ha pubblicato il saggio Passo Falso, e Marco Damilano che conduce su Rai 3 lo spazio informativo Il cavallo e la Torre. Ospiti del programma anche Tito Boeri, economista, Agnese Pini direttrice del Quotidiano Nazionale che ha pubblicato Un Autunno d’agosto, Michele Serra e la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea.

Arriva Nanni Moretti per presentare il suo nuovo film Il Sol dell’Avvenire in uscita il 20 aprile e che sarà in concorso a Cannes. Il film, in cui Nanni Moretti è anche protagonista con Margherita Buy e Silvio Orlando, racconta una storia ambientata tra il mondo del circo e del cinema. Ospite del programma sarà anche Tommaso Paradiso che ha da poco fatto uscire il singolo Viaggio intorno al sole.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.