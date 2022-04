Che tempo che fa stasera non va in onda: perché, il motivo, quando torna | Rai 3, Fabio Fazio

Perché questa sera, domenica 17 aprile 2022, su Rai 3 non va in onda Che tempo che fa? Il programma condotto da Fabio Fazio oggi non va in onda perché è Pasqua. La trasmissione lascia quindi spazio su Rai 3 prima a Sapiens – Un solo pianeta, la trasmissione di Mario Tozzi, dalle 20.25, e a seguire, alle 21.20, uno speciale de Il Kilimangiaro con Il borgo dei borghi. Che tempo che fa dunque oggi non va in onda perché è Pasqua, ma tornerà regolarmente in onda domenica prossima, 24 aprile.

Quando torna

Il noto talk show si è confermato quest’anno come uno dei più seguiti e apprezzati, con le interviste a tanti ospiti italiani e internazionali. Tra i big che in queste puntate hanno calcato lo studio di Fazio ricordiamo Lady Gaga, e la storica intervista a Papa Francesco. Un programma molto amato che tornerà dunque la prossima settimana, dopo la pausa per Pasqua, domenica 24 aprile su Rai 3. Nelle ultime settimane Fazio ha seguito da vicino gli aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina, sospendendo i momenti di intrattenimento e il consueto “Tavolo”.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Che tempo che fa non va in onda oggi, domenica 17 aprile 2022 (Pasqua), ma dove vedere la puntata in diretta tv e live streaming? Il programma di Fabio Fazio va in onda tutte le domeniche sera, a partire dalle ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto tre del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Volete recuperare una puntata persa? Niente panico, sempre su Rai Play trovate tutte le puntate trasmesse grazie alla funzione on demand.