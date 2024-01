Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 21 gennaio 2024

Questa sera, domenica 21 gennaio 2024, alle ore 19,30 su Nove va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 21 gennaio, di Che tempo che fa 2023-2024.

Anticipazioni e ospiti

Gli ospiti della puntata includono Andrea Bocelli, con la sua carriera internazionale lunga oltre 30 anni, 90 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 15 miliardi complessivi di stream e view su tutte le piattaforme. Il Maestro vanta 6 nomination ai Grammy Awards e altrettante ai Latin Grammy Awards, con un seguito social di 10 milioni di follower. Dopo di lui, Willem Dafoe e Saverio Costanzo condivideranno il palco per presentare il film Finalmente l’alba, in uscita nelle sale italiane dal 14 febbraio. Il film, che vede nel cast anche Lily James, Alba Rohrwacher, Rebecca Antonaci, Joe Keery e Rachel Sennott, costituisce una collaborazione straordinaria. In esclusiva per Che tempo che fa, presente in studio Roberto Speranza col suo nuovo libro Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute, che racconta la cronaca dei mesi trascorsi in qualità Ministro della Salute durante l’emergenza Covid-19. In occasione del lancio del singolo Mattino di luce, estratto dal decimo album in studio Realtà aumentata, i Subsonica si esibiranno dal vivo. Tra gli altri ospiti di rilievo, immancabile Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele. Al suo fianco, Camillo Porta, Professore Ordinario di Oncologia Medica all’Università di Bari e direttore della Divisione di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari. Infine, saranno presenti Don Davide Banzato e Serena Banzato, atleta paralimpica, psicologa dello sport e psicoterapeuta, autrice di CAMMINA, VIVI, AMATI – Pillole per ripartire un passo alla volta. Nel consueto spazio dedicato all’attualità, farà ritorno in televisione Lucia Annunziata, editorialista de La Stampa.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 21 gennaio? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.