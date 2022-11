Che c’è di Nuovo: anticipazioni e ospiti Ilaria D’Amico oggi, 3 novembre 2022

Questa sera, giovedì 3 novembre 2022, in prima serata su Rai 2 va in onda Che c’è di Nuovo, il programma d’approfondimento condotto da Ilaria D’Amico e ideato da Alessandro Sortino. Tanti ospiti si alterneranno nel corso della serata per affrontare i temi di maggiore attualità, dalla politica alla crisi energetica passando per la guerra in Ucraina. Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera secondo appuntamento con il programma condotto da Ilaria D’Amico e ideato da Alessandro Sortino. Al centro della puntata il decreto sui rave party, le proteste degli ambientalisti di Ultima Generazione e le misure del governo Meloni sul reddito di cittadinanza. In studio si alterneranno tanti ospiti. Tra gli altri, Paolo Mieli, Paolo Scaroni, Domenico De Masi, l’attore Giovanni Scifoni e il cantautore Cosmo.

Streaming e tv

Dove vedere Che c’è di Nuovo in diretta tv e in streaming? Il talk con Ilaria D’Amico va in onda ogni giovedì alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.