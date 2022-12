Cetto c’è, senzadubbiamente: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 8 dicembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Cetto c’è, senzadubbiamente, film del 2019 diretto da Giulio Manfredonia. Si tratta del capitolo conclusivo della cosiddetta Trilogia du Pilu, preceduto da Qualunquemente del 2011 e Tutto tutto niente niente del 2012, che vede come protagonista Antonio Albanese nei panni del corrotto politicante Cetto La Qualunque. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cetto La Qualunque, dopo le esperienze in politica, si è rifatto una vita in Germania, dove vive da quattro anni assieme alla bella Petra, alla figlia e al fido Pino. Una sera, di rientro da una cena con i suoceri, riceve una telefonata che lo informa che la sua anziana zia è sul letto di morte: rientrato al paese Cetto viene informato da quest’ultima sulle sue vere origini, in quanto la donna gli rivela che suo padre non era un rappresentante porta a porta di detersivi come gli avevano sempre detto ma il principe Buffo di Calabria e che pertanto anche lui è di sangue reale. Cetto, che cerca inutilmente conferma di questi suoi nobili natali dalla ex moglie Carmen (fattasi suora) e che rimane sbalordito dalle novità introdotte nel comune di Marina di Sopra dal figlio Melo (divenuto sindaco), viene quindi avvicinato dal conte Venanzio, che lo spinge ad accettare la sua nobiltà e ad aspirare a ricreare il regno borbonico delle Due Sicilie: la democrazia ha ormai fallito in Italia e Cetto è l’uomo giusto per ritornare alla monarchia. Cetto e i suoi vecchi amici, tuttavia, mostrano non poche difficoltà ad adattarsi al nuovo contesto in cui devono vivere e per di più devono smentire Ferdinando Buffo di Calabria, nipote del padre di Cetto, che lo spinge ad un test del DNA per dimostrare il suo effettivo legame di sangue con il nobile; Cetto è inoltre costretto a lasciare Petra per sposare, secondo le indicazioni di Venanzio, l’infanta di Portogallo, così da rendere più solido il suo regno. La donna lo lascia promettendo però vendetta.

Cetto c’è, senzadubbiamente: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Cetto c’è, senzadubbiamente, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Antonio Albanese: Cetto La Qualunque/Cetto Buffo di Calabria I

Nicola Rignanese: Pino

Caterina Shulha: Petra

Aurora Quattrocchi: zia Annunziata

Gianfelice Imparato: conte Venanzio

Davide Giordano: Melo La Qualunque

Lorenza Indovina: Carmen La Qualunque

Massimo Cagnina: geometra

Marilyn Gallo: Ketty

Marco Conidi: marito di Ketty

Mario Cordova: falso invalido

Massimiliano Vado: il massone

Luigi Petrucci: alto prelato

Mario Patanè: conoscente di Cetto

Marit Nissen: madre di Petra

Gué Pequeno: sé stesso

Alfredo Pea: religioso

Diego Verdegiglio: segretario

Matilde Piana: donna Lina

Eva Moore: Svetlana

Mauro Marino: Marchese di Cascais

Rossella Gardini: nobile anziana

Streaming e tv

Dove vedere Cetto c’è, senzadubbiamente in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 8 dicembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.