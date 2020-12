Cenerentola: il cast del film

Questa sera, 27 dicembre 2020, su Rai 1 va in onda Cenerentola, film del 2015 che vede un cast internazionale. Un film fantasy romantico del 2015 diretto da Kenneth Branagh con protagonista Lily James. Si tratta dell’adattamento cinematografico della celebre fiaba di Cenerentola e remake in live action del film d’animazione del 1950. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lily James: Ella

Richard Madden: principe Kit

Cate Blanchett: Lady Tremaine

Helena Bonham Carter: fata madrina

Stellan Skarsgård: granduca

Derek Jacobi: re

Nonso Anozie: capitano

Hayley Atwell: madre di Ella

Ben Chaplin: padre di Ella

Eloise Webb: Ella bambina

Holliday Grainger: Anastasia Tremaine

Sophie McShera: Genoveffa Tremaine

Alex Macqueen: banditore reale

Rob Brydon: maestro Phineus

Jana Perez: principessa Selina di Saragozza

Richard McCabe: barone

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Cenerentola, ma dove vederelo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 27 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarlo grazie alla funzione on demand che permette di vedere i vari programmi in differita.

