C’è tempo: trama, cast, trailer e streaming del film di Walter Veltroni su Rai 3

Questa sera, martedì 16 agosto 2022, va in onda C’è tempo su Rai 3. Il film è uscito nel 2019 ed è diretto da Walter Veltroni. Dura 107 ed è una commedia italiana. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama di C’è tempo. Il film racconta di Stefano che lavora come osservatore di arcobaleni. Un giorno la sua vita cambia perché scopre di avere un fratello, Giovanni, che ha 13 anni. Allora lascia il Piemonte e arriva a Roma così da poterlo conoscere. Dovrebbe essere il suo tutore legale, ma è piuttosto riluttante all’idea. Quando poi lo conosce si convince soprattutto perché in cambio avrebbe un tornaconto economico. Tornando verso il Piemonte incontrano Simona, una cantante in giro per l’Italia con la figlia 13enne Francesca. I due ragazzini si innamorano e anche tra i grandi scatta la simpatia, ma Simona è già fidanzata e il suo lui l’attende a Parigi. Eppure un imprevisto farà in modo che il gruppo trascorra più tempo insieme.

C’è tempo: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo invece al cast di C’è tempo. Il film vede come protagonista Stefano Fresi che interpreta per l’appunto Stefano. Ecco l’elenco degli attori e i rispettivi personaggi:

Stefano Fresi: Stefano

Giovanni Fuoco: Giovanni

Simona Molinari: se stessa

Francesca Zezza: Francesca

Jean-Pierre Léaud: se stesso

Giovannino Benincasa: carabiniere

Anna Billò: giudice

Laura Efrikian: madre di Stefano

Teresa Federico: Michela

Silvia Gallerano: Luciana

Sergio Pierattini: direttore della banca

Shi Yang Shi: cameriere

Max Tortora: carabiniere

Eleonora De Laurentis: Nathalie

Damiano Di Lella: Stefano a 7 anni

Maria Teresa Borela Baluyot: Gladys

Streaming e TV

Dove vedere C’è tempo in diretta TV e live streaming? Il film, come abbiamo già detto, va in onda in prima serata martedì 16 agosto 2022 alle ore 21:20 su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD. Chi invece vuole seguire le avventure dei moschettieri in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, sia via desktop che tramite app.