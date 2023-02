Perché C’è posta per te stasera non va in onda: il motivo

Perché C’è posta per te stasera – sabato 25 febbraio 2023 – non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: ieri come sapete è morto Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi. Il noto giornalista aveva 84 anni. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole, e ha portato Mediaset a stravolgere i suoi palinsesti. Anche per rispetto di Maria De Filippi, oggi apparsa molto commossa alla camera ardente del marito, C’è posta per te oggi non va in onda. La puntata era stata già registrata, ma dopo la scomparsa del grande giornalista Canale 5 ha nettamente cambiato la sua programmazione.

Già ieri non è andato in onda Uomini e Donne e domani non ci sarà il tradizionale appuntamento con Amici. Ecco perché oggi C’è posta per te non va in onda. Al suo posto questa sera, 25 febbraio, Canale 5 trasmetterà alcuni dei momenti più iconici del Maurizio Costanzo Show, il suo programma più iconico, trasmesso per oltre 40 anni proprio dalle reti Mediaset. In particolare in prima serata spazio a In ordine alfabetico: Vittorio Gassmann, Alberto Sordi e Monica Vitti, con la storica intervista ai tre giganti del cinema italiano. E a seguire la puntata de I tre tenori, con i maestri della tv Raimondo Vianello, Mike Bongiorno e Corrado insieme allo stesso Costanzo e ad Enrico Mentana. Un omaggio più che dovuto da parte dell’azienda in cui Maurizio ha lavorato per tanti anni.

Domani come detto non ci sarà neppure Amici, mentre dalle 16 ci sarà uno speciale di Verissimo condotto da Silvia Toffanin e interamente dedicato al ricordo di Costanzo. Lunedì 27 febbraio alle ore 15 Canale 5 seguirà in diretta i funerali del giornalista.

Quando torna

Ma quando torna C’è posta per te? Al momento non è dato sapere quando verrà recuperata la puntata di stasera di C’è posta per te. Potrebbe andare in onda direttamente la prossima settimana, ma i programmi della Fascino potrebbero subire un lungo stop per rispettare il dolore di Maria De Filippi.