C’è Posta per Te 2025: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per C’è Posta per Te 2024, lo storico programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 il sabato sera? Il numero esatto delle puntate previste non è stato reso noto, ma dovrebbero andare in onda una decina di puntate. La prima sabato 11 gennaio 2025; l’ultima – salvo sorprese – sabato 15 marzo 2025. Di seguito la possibile programmazione su Canale 5:

Prima puntata: sabato 11 gennaio 2025

Seconda puntata: sabato 18 gennaio 2025

Terza puntata: sabato 25 gennaio 2025

Quarta puntata: sabato 1 febbraio 2025

Quinta puntata: sabato 8 febbraio 2025

Pausa per evitare scontro con finale Sanremo 2025

Sesta puntata: sabato 22 febbraio 2025

Settima puntata: sabato 1 marzo 2025

Ottava puntata: sabato 8 marzo 2025

Nona puntata: sabato 15 marzo 2025

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di C’è Posta per Te 2025? La messa in onda è prevista per il sabato sera a partire dalle ore 21,35 (circa) fino alle ore 01,05. La durata complessiva delle singole serata (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 3 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per C’è Posta per Te 2025, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma di Maria De Filippi, come sempre, andrà in onda il sabato sera alle ore 21,35 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay. Si tratta, infatti, di una piattaforma streaming del tutto gratis. Per accedervi basterà inserire una password e una mail valida senza l’obbligo di pagare alcun abbonamento mensile o annuale. Altro modo per recuperare gli appuntamenti con la trasmissione, che sarà condotta da Maria De Filippi, è accedere a WittyTV, anche in questo caso in maniera totalmente gratuita.