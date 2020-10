Qual è la categoria di Emma a X Factor 2020: l’assegnazione

Qual è la categoria assegnata a Emma a X Factor 2020? Questa sera, 8 ottobre 2020, nel corso della prima puntata dei Bootcamp del talent musicale di Sky i quattro giudici – Mika, Manuel Agnelli, Hell Raton ed Emma Marrone – scopriranno da parte di Alessandro Cattelan la loro categoria. La sfida entra nel vivo, con l’avvincente prova delle cinque sedie. In questo primo appuntamento dei Bootcamp assisteremo alle scelte di Mika ed Hell Raton, detto Manuelito, mentre Emma e Manuel Agnelli selezioneranno la loro squadra nella seconda puntata di settimana prossima. Con le assegnazioni parte dunque anche la sfida al tavolo della giuria. Per conoscere le categorie di ciascun giudice l’appuntamento è stasera, 8 ottobre, dalle 21.15 su Sky Uno.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Chi è Emma

Emma Marrone è una dei nuovi giudici di X Factor ma, prima di approdare a questo talent è sbocciata in un altro, quello di Maria De Filippi. Proprio quest’anno Emma, cantante salentina, ha festeggiato 10 anni di carriera. Emma è nata a Firenze, ma ha trascorso l’infanzia in provincia di Lecce. La musica è una passione di famiglia – il papà è un chitarrista – e il talento di Emma sboccia rapidamente, di fatto è il padre ad accorgersene e a nove anni la giovane Emma si esibisce in qualche gruppo locale dimostrando già grande dimestichezza con il palcoscenico. Dopo la maturità, Emma continua a coltivare la musica tra un lavoretto e l’altro e nel 2003 inizia il suo percorso da popstar: vince l’unica edizione del talent Superstar e singla il contratto con la Universal: di qui nasce il gruppo Lucky Star, composto da ragazze, ma avrà vita breve (si scioglierà dopo qualche anno). Poco dopo arriva la grande occasione con Amici di Maria De Filippi, dove Emma trionferà.

Di Emma si è parlato sia per la sua vita sentimentale che per al sua sfera personale: per la prima, ha fatto parlare di sé per la relazione con Stefano De Martino, poi naufragata. Per la seconda, Emma ha avuto un cancro all’utero alle ovaie a 24 anni, che si è poi ripresentato nel 2013. Anche di recente la cantante è stata male, ma è riuscita a sconfiggere la malattia ancora una volta.

