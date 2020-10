Cast Away: trama, cast e streaming del film con Tom Hanks

Cast Away: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 18 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Cast Away, film del 2000 diretto da Robert Zemeckis e con protagonista Tom Hanks. È la seconda collaborazione tra il regista e l’attore dopo il successo di Forrest Gump (1994). Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Chuck Noland vive a Memphis; una vita appagante per il lavoro, che svolge con passione come dirigente operativo della FedEx, nota e grande azienda di spedizione merci in tutto il mondo, e per l’amore ricambiato di Kelly, la sua fidanzata con cui ha intenzione finalmente di sposarsi. Tuttavia, un’urgenza di lavoro lo porta a recarsi in Melesia, in pieno periodo natalizio. Durante il viaggio, l’aereo della FedEx su cui viaggia precipita nel Pacifico, ma Chuck si salva, approdando su un’isola deserta, dove riesce a sopravvivere bevendo acqua di cocco, mangiando granchi e imparando ad accendere il fuoco con mezzi di fortuna. Tra i detriti dell’aereo caduto portati dal mare sull’isola c’è un pallone su cui, servendosi dell’impronta insanguinata della sua mano, disegna un volto e che chiama con il nome impresso della marca, “Wilson”, rendendolo il compagno con cui parlare e confidarsi per non impazzire.

Cast Away: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Cast Away, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Hanks: Chuck Noland

Helen Hunt: Kelly Frears

Nick Searcy: Stan

Leonid Citer: Fyodor

David Allen Brooks: Dick Peterson

Semion Suradikov: Nicolai

Peter Von Berg: Yuri

Dmitri S. Boudrine: Lev

Chris Noth: Jerry Lovett

Lari White: Bettina Peterson

Paul Sanchez: Ramon

Jay Acovone: Peter il pilota

Nan Martin: madre di Kelly

Streaming e diretta tv

Dove vedere Cast Away in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 18 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

