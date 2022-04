Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 5 aprile 2022 su Rai 3

Questa sera, martedì 5 aprile 2022, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 5 aprile 2022, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 5 aprile

Questa sera, martedì 5 aprile 2022, torna Bianca Berlinguer per una nuova puntata di Cartabianca. Il programma di approfondimento, giunto alla sesta edizione, affronterà i temi di attualità legati alla guerra in Ucraina, alla politica e al Covid. Tema principale della puntata sarà, ovviamente, il conflitto tra Russia e Ucraina, che va avanti da più di un mese. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto e collegamenti con gli inviati sul campo. Le tragiche immagini delle fosse comuni a Bucha non possono lasciare indifferenti. Verso che direzione sta andando il conflitto? Quale risposta può e deve dare l’Europa e l’Occidente di fronte a tali crimini? E ancora le conseguenze di questa guerra, la crisi energetica e quella umanitaria, le trattative e l’avanzata militare. Di questo e molto altro si parlerà con esperti, politici e giornalisti nella puntata di oggi.

Gli ospiti di questa sera

Ospiti della puntata di oggi, 5 aprile 2022, del programma di Bianca Berlinguer Cartabianca saranno:

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 5 aprile 2022 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 103 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.