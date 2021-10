Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 26 ottobre 2021 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 26 ottobre 2021, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 26 ottobre 2021, di Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rai 3.

Le anticipazioni della puntata di stasera, 26 ottobre

Questa sera, martedì 26 ottobre 2021, torna Bianca Berlinguer per una nuova puntata di Cartabianca. Il programma di approfondimento, giunto alla sesta edizione, affronterà i temi di attualità legati alla politica e al Covid. Non si placano le polemiche sull’obbligo del Green pass sul luogo di lavoro, mentre si fa sempre più concreta di una terza dose di vaccino per tutti. Intanto il maltempo sta colpendo il Sud Italia provocando gravi danni. Tra i temi che animano il dibattito politico, il Ddl Zan, le pensioni e la manovra. Di questo e molto altro si parlerà con esperti, politici e giornalisti nella puntata di oggi.

Gli ospiti di questa sera

Ospiti della puntata di oggi, 26 ottobre 2021, del programma di Bianca Berlinguer Cartabianca saranno:

Oscar Farinetti, imprenditore

Massimo Galli, Direttore Malattie Infettive Ospedale Sacco di Milano

Gianluigi Paragone, Italexit

Nicola Fratoianni, Sinistra italiana

Alberto Bagnai, Lega

Luca Telese, vicedirettore TPI

Francesca Barra, giornalista

Giuliano Cazzola, economista

Franco Battaglia, docente di chimica fisica Università di Modena

Paola Maugeri, conduttrice radiofonica e scrittrice

Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore CNR

Dario Vergassola, comico

Mauro Corona, alpinista e scrittore

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 26 ottobre 2021 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.