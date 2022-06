Caro Presidente: anticipazioni e streaming live

Stasera, giovedì 2 giugno 2022, in occasione della Festa della Repubblica, su Rai 3 alle ore 21,20 va in onda Caro Presidente, un viaggio non cronologico nel tempo, un racconto in cui piccola e grande storia si intrecciano, lasciando spazio a emozioni, ricordi, memorie familiari e private. A partire dalle lettere scritte da donne e uomini comuni (e anche da molti bambini) ai Presidenti della Repubblica conservate presso l’Archivio storico del Quirinale, e con l’ausilio di foto e video privati insieme ai materiali delle Teche Rai. Caro Presidente vuole raccontare le paure, i sogni, le speranze e le gioie degli italiani, in un arco temporale compreso tra il 2021, con l’Italia messa in ginocchio da una terribile pandemia, e il 1971, anno di inizio del mandato di Giovanni Leone; mezzo secolo di storia italiana e di grandi cambiamenti economici, sociali e politici del Paese. A tenere insieme i fili di questa memoria collettiva, la voce narrante di Walter Veltroni.

Streaming e tv

Dove vedere Caro Presidente in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – giovedì 2 giugno 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.