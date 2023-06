Chi è Giuseppe Falegnami, l’ex marito di Carmen Lasorella

Chi è il marito di Carmen Lasorella, la grande giornalista ospite a Oggi è un altro giorno? La conduttrice, molto riservata, è stata sposata con Giuseppe Falegnami, conosciuto quando lei faceva l’inviata per la tv e lui l’operatore, come riporta Il Resto del Carlino. Carmen Lasorella convolò a nozze con l’ex marito nel 2012.

Tuttavia il matrimonio tra Carmen Lasorella e Giuseppe Falegnami durò pochi mesi, come si legge sul sito Internet della giornalista. “Un matrimonio durato appena pochi mesi, che ho chiamato e che chiamerò sempre “l’Errore”, è finalmente alle spalle e così la sentenza di divorzio“, le sue parole. Ora la sua vita sorride al fianco di un nuovo amore: “Con William abbiamo una casa a San Marino, dove lui lavora. Viaggiamo di continuo, anche in moto, già che siamo entrambi motociclisti”.

I due vivono a San Marino, dove la giornalista ha fatto ritorno dopo anni, come rivelato in una recente intervista al Corriere della Sera: “Quando me ne sono andata da San Marino mi sono detta che mai più ci sarei tornata. Oggi con William abbiamo lì una casa. Il bello della vita è anche ritrovare quello che siamo convinti di avere perso”.