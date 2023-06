Chi è Carmen Lasorella, la giornalista ospite a Oggi è un altro giorno: attentato, marito, figli, carriera, vita privata, anni, età

Nota giornalista e conduttrice tv, Carmen Lasorella è nata a Matera il 28 febbraio 1955. Si è laureata in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma con una tesi sul diritto all’informazione e la diffusione Radio-Tv in Italia e all’estero. I suoi inizi avvengono a Il Globo, quotidiano di politica, economia e cultura e alle agenzie Radiocor e ANSA. Nel 1987 è assunta in Rai, dopo aver iniziato nel 1979 occupandosi prevalentemente di economia e informazione politica.

Nel luglio del 1996 viene nominata responsabile delle relazioni esterne della RAI e assistente del consiglio di amministrazione e del presidente, con la qualifica di vicedirettore. Autrice e conduttrice di programmi tv su Raiuno e Raidue (Politistrojka; Rinascimento, la fabbrica del futuro; Tg2 Dossier Notte; Contro l’Aids; Per l’Europa; Cliché; La sfida di Hong Kong; I laghi del sangue; Il sogno di Abramo; PrimaDonna; Visite a domicilio), dall’agosto 1999 al luglio 2003 è responsabile e corrispondente della sede RAI di Berlino, con competenza sui paesi dell’Europa dell’est.

La carriera di Carmen Lasorella si è profondamente intrecciata alla sua sete di informazione, la sua curiosità verso il mondo, il suo desiderio di informare ed essere informata. “So bene che il mio aspetto fisico mi ha aiutato. Però riflettiamo: erano gli Anni Ottanta, in tv pochissime erano le donne viste come “firme” e non piuttosto come intrattenitrici. Io, Lilli Gruber, Tiziana Ferrario e le altre cominciammo ad affermarci allora”, disse Carmen Lasorella. Fu per 10 anni inviata di guerra, sopravvivendo anche a un tragico agguato in Somalia nel 1995 nel quale rimane ucciso Marcello Palmisano.