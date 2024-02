Carlotta Dessì: le cause della morte della giornalista Mediaset

Quali sono state le cause della morte di Carlotta Dessì, la giovane giornalista Mediaset deceduta ieri all’età di 35 anni? Carlotta è morta a causa di una grave malattia contro cui combatteva da oltre 7 mesi. Aveva lavorato per diversi programmi del Gruppo, tra cui Pomeriggio 5 e Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano per la quale la cronista aveva recentemente condotto alcune inchieste. La notizia è stata data dalla direzione e tutta la redazione di Tgcom24 “che si stringono alla famiglia Dessì con profondo dolore”.

Originaria di Cagliari, la giornalista aveva scoperto di essere malata ad agosto, si definiva “sarda con orgoglio, giornalista poi”, da anni viveva a Milano. In pochi mesi le sue condizioni erano precipitate nonostante le cure immediate. Nel 2020 era stata premiata con Premio Giustolisi intitolato alla memoria di Franco Giustolisi, uno dei più importanti giornalisti d’inchiesta italiani con una menzione speciale, insieme ad altri colleghi, per il lavoro sul campo fatto in tempo di Covid.