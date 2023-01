Captain Marvel: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 8 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda Captain Marvel, film del 2019 co-scritto e diretto da Anna Boden e Ryan Fleck. Basato sul personaggio fumettistico della Marvel Comics Carol Danvers, è il ventunesimo film del Marvel Cinematic Universe. Il cast include Brie Larson nel ruolo di protagonista, accompagnata da Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Annette Bening, Clark Gregg e Jude Law. La storia, ambientata nel 1995, segue Carol Danvers nel suo percorso per diventare Captain Marvel, dopo che la Terra è finita al centro di un conflitto intergalattico tra due mondi alieni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ad Hala, capitale dell’impero Kree, Vers fa parte della Starforce, una potente squadra di nobili guerrieri capitanati dal suo mentore Yon-Rogg. Vers non ricorda nulla del suo passato, ma come le rammenta la Suprema Intelligenza, leader dei Kree, loro l’hanno dotata di incredibili poteri e per questo deve servire il suo popolo. Durante una missione della Starforce, vengono attaccati da degli Skrull, alieni mutaforma in guerra coi Kree, che rapiscono Vers. Quest’ultima viene sottoposta da Talos a un interrogatorio mentale, nel tentativo di localizzare un motore a velocità della luce nascosto su un pianeta, di vitale importanza per gli Skrull. Oltre a questo viene rivelato parte del passato di Vers, la quale si sveglia e, dopo una breve battaglia, precipita con una capsula di salvataggio sul pianeta dove è presente il motore che cercano gli Skrull: la Terra, nel 1995.

Qui incontra Nick Fury, un agente dello S.H.I.E.L.D., e lo avverte dell’imminente minaccia di un’invasione Skrull, ma Fury le crede solo dopo aver assistito a uno scontro tra Vers e uno Skrull. Insieme si dirigono alla base militare Pegasus, per trovare informazioni su dove è nascosto il motore alieno. Qui Vers scopre che in passato è cresciuta sulla Terra ed era una pilota della U.S. Air Force, insieme alla dottoressa Wendy Lawson e alla sua amica Maria Rambeau. Vengono però intercettati da Talos, che ha preso le sembianze del capo dello S.H.I.E.L.D., ma riescono a fuggire con un Quinjet grazie all’aiuto di Phil Coulson. Durante la fuga Nick porta con sé la gatta Goose, la quale apparteneva a Wendy Lawson, che si scopre essere morta anni addietro in un incidente aereo tenuto segreto. Scossa da ciò che ha appreso dal suo passato, Vers va dalla sua vecchia amica Maria che, anch’essa scioccata, le rivela che credeva fosse morta nello stesso incidente aereo di Lawson, e che il suo vero nome è Carol Danvers.

Captain Marvel: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Captain Marvel, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Brie Larson: Carol Danvers / Vers / Captain Marvel

Samuel L. Jackson: Nick Fury

Ben Mendelsohn: Talos / Keller

Djimon Hounsou: Korath

Lee Pace: Ronan l’accusatore

Lashana Lynch: Maria Rambeau

Gemma Chan: Minn-Erva

Annette Bening: Suprema Intelligenza; Mar-Vell / Dr. Wendy Lawson

Clark Gregg: Phil Coulson

Jude Law: Yon-Rogg

Streaming e tv

Dove vedere Captain Marvel in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 8 gennaio 2023 – alle ore 21,25 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.