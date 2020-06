Canale 5, salta Ciao Darwin: oggi niente replica

Questa sera, sabato 13 giugno 2020, la replica della puntata di Ciao Darwin 7 non andrà in onda. Nei mesi scorsi lo show antropologico con Paolo Bonolis e Luca Laurenti è stato riproposto tutti i sabati sera con le avventure dell’ottava edizione, “Terre desolate”. Dal 6 giugno è invece ripartita la settima stagione, “La resurrezione”. Ma perché Ciao Darwin non va in onda oggi su Canale 5? Si tratterebbe di un semplice cambio di programmazione (forse dettato dalla concorrenza di Napoli-Inter di Coppa Italia su Rai 1?). Stasera, al posto dello show con Bonolis e Laurenti, andrà in onda il film “Guardia del corpo”, con Kevin Costner e Whitney Houston.

Quando torna in onda

Quando torna in onda Ciao Darwin? Gli affezionati dello show condotto da Paolo Bonolis possono stare tranquilli: il programma tornerà in prima serata su Canale 5 lunedì 15 giugno 2020 con la replica della sfida “Carne contro Spirito”. Le due categorie umane si scontreranno per capire qual è la caratteristica prevalente nell’uomo del nuovo millennio. A capitanare le due squadre in “Carne contro Spirito”, rispettivamente, saranno Tina Cipollari di “Uomini e Donne” e la conduttrice televisiva Safiria Leccese.

Potrebbero interessarti Ascolti tv venerdì 12 giugno: Juventus-Milan, Notting Hill, Il gioco del ricatto Claudio Lippi a Io e te: “Il medico mi ha detto ‘Stai morendo'” Notting Hill, le frasi e le citazioni più belle del film a 21 anni dall’uscita