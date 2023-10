Caduta libera – I migliori: le anticipazioni e gli ospiti (concorrenti) della seconda puntata su Canale 5, 1 ottobre

Torna questa sera, 1 ottobre 2023, Gerry Scotti con una nuova puntata di Caduta libera – I migliori, la versione della domenica sera del noto quiz di Canale 5. Nuovo meccanismo di gioco – con l’introduzione del punteggio e della classifica – per questo super torneo che avrà per protagonisti un Campione del game show, sulla botola centrale, e 10 sfidanti suddivisi in 5 categorie: due Vip, due Comici, due Chef, due Speaker Radiofonici e due Campioni senza portafoglio. Nelle prime puntate saranno definiti i due migliori sfidanti di ogni categoria che, nell’ultima, si scontreranno per eleggere il vincitore del torneo. Scopriamo chi sono i concorrenti e gli ospiti di stasera.

Anticipazioni

Nella postazione centrale, giocherà Monica De Lisio, campionessa della quarta edizione, con un montepremi complessivo vinto di 71.000 euro. A sfidarla ci saranno: Alessia Mancini e Paolo Ciavarro (categoria Vip), Chiara Tortorella e Fabio De Vivo (categoria Speaker Radiofonici), Ambra Romani e Ciro Scamardella (categoria Chef), Augusto Cottini, in arte Augustarello, e Laura Formenti (categoria comici), Dolores Sini e Giuseppe Desantis (categoria Campioni senza portafoglio).

Le categorie dei vip e degli speaker radiofonici giocheranno per sostenere la campagna di Mediafriends, (ETS fondato nel 2003 da Mediaset, Mondadori e Medusa) dedicata a cinque progetti a favore delle persone più fragili – anziani e disabili – colpite dall’alluvione che ha flagellato la Romagna lo scorso maggio. Inoltre, anche i telespettatori potranno donare attraverso il sito www.mediafriends.it. Al gioco si alterneranno momenti di intrattenimento e spettacolo assicurati dalla presenza di alcuni ospiti. Nel primo appuntamento speciale: Francesca Manzini, Ivana Spagna, Fausto Leali e i Los Locos.

Caduta libra – I migliori: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Caduta libera – I migliori su Canale 5? In tutto andranno in onda, salvo cambi di programma, cinque puntate: la prima domenica 24 settembre 2023; la quinta e ultima domenica 22 ottobre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata (I migliori campioni senza portafogli): domenica 24 settembre 2023

Seconda puntata (I migliori chef): domenica 1 ottobre 2023

Terza puntata (I migliori DJ): domenica 8 ottobre 2023

Quarta puntata (I migliori barzellettieri): domenica 15 ottobre 2023

Quinta puntata (I migliori VIP in circolazione): domenica 22 ottobre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Caduta libera – I migliori in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.