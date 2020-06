Cado dalle nubi: il testo di Angela, la canzone del film

All’interno del film Cado dalle nubi, in onda oggi – 16 giugno 2020 – su Canale 5 Checco Zalone canta la canzone Angela, brano che il protagonista dedica alla sua fidanzata “Angela” (interpretata dall’attrice Ivana Lotito) che però poi decide di lasciarlo. Di seguito il testo completo di Angela presente in Cado dalle nubi:

Se mi chiedi chi è la ragazza per me

Angela, io dico te

Se mi chiedi chi è il ragazzo per te

Angela, io dico me

Se mi chiedono a me: “Io ti do due belle gnocche in cambio di Angela”

Io dico no, no

Ma cosa vuoi da me, senti che caffè

Io come mi sveglio la mattina penso ad Angela

Faccio la pipì, faccio la pupù

Ma con la mia mente sto costantemente ad Angela

Ma cosa vuoi da me, trovimela te

Uuna così bella e così immensemente Angela

Angela, amore mio, io e te, per sempre insieme

Sia nella brutta che nella cattiva sorte, amore

Amore, io avrò cura di te

Ma non come a quella a Franco Battiato, la cura a chiacchere

No, Angela, io pagherò, pagherò i migliori dottori per curare

Le malattie che ti colpiranno, perché le malattie arrivano

Ragazzi, non dobbiamo nascondercelo

Ma saremo in due a curarle le tue malattie

E quandanche saranno loro ad averla vinta su di te

Tu non dovrai mai temerle, mai, mai, oh mia bella

La spingo io la carrozzella, Angela

Ma cosa vuoi da me, senti che caffè

Io come mi sveglio la mattina penso ad Angela

Ami solo me, spositi con me

Che in viaggio di nozze io ti porto a Los Angela

Ti amo!

Dove vedere in tv e streaming

Abbiamo visto il testo della canzone Angela di Checco Zalone nel film Cado dalle nubi, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 16 giugno 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguire la commedia anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

