Caccia al tesoro: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, domenica 24 luglio 2022, va in onda Caccia al tesoro su Rete 4. Il film è una commedia italiana uscita nel 2017 con la regia di Carlo Vanzina. Si tratta del suo ultimo film in qualità di regista, poiché si è spento l’8 luglio del 2018. Di seguito vediamo qual è la trama e chi figura nel cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Caccia al tesoro. Il film racconta di Domenico Greco, un attore teatrale che ha diversi debiti e vive con la cognata Rosetta, ormai vedova, e suo figlio Antonio che è malato di cuore. L’intervento costa tantissimo e si può fare soltanto negli USA, così i due pregano San Gennaro per un miracolo. O meglio gli chiedono di poter prendere una delle sue pietre preziose presenti sulla mitra. Una voce arriva da lontano dicendo “Va bene” e lo colgono come un segnale. In loro compagnia c’è anche Ferdinando che a sua volta ha difficoltà economiche. E tutti e tre si macchiano del crimine, perché si tratta di un furto in piena regola dato da un malinteso. La voce infatti non era del Santo, bensì di un parcheggiatore abusivo lì fuori.

Caccia al tesoro: il cast del film

Chi fa parte del cast di Caccia al tesoro? A guidare il film ci sono nomi ben noti al pubblico italiano come Serena Rossi e Vincenzo Salemme che interpretano rispettivamente Rosetta e Domenico. Di seguito vediamo i personaggi e i relativi attori:

Vincenzo Salemme: Domenico Greco

Carlo Buccirosso: Ferdinando

Christiane Filangieri: Claudia

Serena Rossi: Rosetta

Max Tortora: Cesare

Gennaro Guazzo: Gennarino, figlio di Ferdinando

Pippo Lorusso: il vigilantes

Francesco Di Leva: O’ Mastino

Benedetto Casillo: don Luigi

Paco De Rosa : ispettore Parisi

Lorenza Veronica: igienista dentale

Gianni Franco: dentista

Streaming e TV

Dove vedere Caccia al tesoro in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film vi aspetta domenica 24 2022 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando oppure al tasto 504 per l’HD. Chi invece vuole seguirlo via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.