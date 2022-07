Burlesque: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Burlesque è il film in onda questa sera, sabato 2 luglio 2022, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15. Un musical del 2010 diretto da Steven Antin con protagoniste Cher che affianca la cantante Christina Aguilera, al suo debutto cinematografico. Nel cast anche Cam Gigandet, Kristen Bell e Stanley Tucci. Ma qual è la trama, il trailer e dove vedere in streaming il film Burlesque? Ecco tutto le informazioni.

Trama

Il film segue le vicende di Ali (Christina Aguilera), una giovane ragazza di provincia che spera un giorno di diventare una ballerina famosa. Così decide di lasciare la sua vita in Iowa, dove faceva la cameriera, per andare a Los Angeles e tentare la via del successo. Arrivata nella città del cinema e delle star, si mette subito alla ricerca di un lavoro, capitando in un locale, il Burlesque Lounge, dove rimane incantata dalle ragazze che ballano e dai loro scintillanti costumi.

La proprietaria del club si chiama Tess (Cher) e, insieme a Sean (Stanley Tucci), dice ad Ali di presentarsi ai prossimi casting. Ma lei vuole lavorare lì a tutti i costi e si offre di rimpiazzare una cameriera che è stata appena mandata via. Viene accolta bene da tutti sin da subito, soprattutto da Jack (Cam Gigandet), il barman. Nel frattempo la ragazza comincia a studiare burlesque sperando un giorno di calcare quel palcoscenico che vede riempirsi di talento ogni sera. Tutto si complica quando una notte, tornata nell’albergo dove alloggia, scopre che le hanno rubato tutto. L’unica soluzione sembra quella di chiedere aiuto a Jack…

Burlesque: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Burlesque? Troviamo attori e cantanti popolari come Christina Aguilera, Cher, Kristen Bell, Stanley Tucci, Eric Dane, Cam Gigandet, Alan Cumming, Julianne Hough, Peter Gallagher, David Walton, Wendy Benson-Landes, Stephen Lee, Katerina Mikailenko. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Christina Aguilera: Alice “Ali” Rose

Cher: Tess

Cam Gigandet: Jack

Stanley Tucci: Sean

Kristen Bell: Nikki

Eric Dane: Marcus Gerber

Alan Cumming: Alexis

Julianne Hough: Georgia

Peter Gallagher: Vince Scali

Dianna Agron: Natalie

James Brolin: Mr.Anderson

Trailer

Vediamo ora il trailer del film in onda su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Burlesque in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 2 luglio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.