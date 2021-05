Buongiorno mamma 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

Ci sarà Buongiorno mamma 2? Molti fan si chiedono in queste ore se si farà la seconda stagione della serie tv di Canale 5 con Raoul Bova. Secondo le indiscrezioni che circolano in rete, la risposta è molto probabilmente sì. La fiction infatti ha riscosso un buon successo in termini di ascolti (una media di 3,4 milioni di telespettatori e share del 16,4%) e potrebbe quindi essere confermata. Intanto oggi, giovedì 27 maggio 2021, su Canale 5 va in onda la sesta e ultima puntata della prima stagione.

Secondo quanto riporta Blasting News, gli sceneggiatori della fiction prodotta da Lux Vide sono già al lavoro per mettere a punto le trame degli episodi che andranno a comporre il secondo capitolo della fiction. Tutti i fan delle avventure di Guido Borghi, il personaggio interpretato da Raoul Bova, possono dunque essere soddisfatti. Nelle puntate di Buongiorno mamma 2, secondo le prime anticipazioni, l’uomo si ritroverà diviso tra i suoi figli e Miriam, la donna che ha fatto breccia nel suo cuore, interpretata da Serena Autieri. Nella seconda stagione inoltre potrebbero entrare nuovi personaggi, pronti ad arricchire il cast e creare nuove dinamiche. La messa in onda non sarà prima del 2022, ovviamente su Canale 5.

Per Raoul Bova si tratta dunque di un periodo lavorativo molto intenso. La notizia del giorno, anticipata da TvBlog, è che l’attore di origini calabresi prenderà il posto di Terence Hill in Don Matteo, a partire dalla quarta puntata della tredicesima stagione. Un cambio storico per una delle fiction più longeve e seguite della Rai, capace ogni volta di regalare ascolti record. Al posto di Terence Hill arriverà infatti un nuovo e più giovane sacerdote, interpretato proprio da Raoul Bova. Nel cast ci sarà anche il ritorno in pianta stabile di Flavio Insinna.