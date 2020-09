Bruno Barbieri, 4 hotel: le anticipazioni della seconda puntata

Bruno Barbieri 4 Hotel è ripartito su Sky Uno con una nuova stagione che metterà ancora una volta a confronto gli albergatori d’Italia sotto la guida esperta di Bruno Barbieri, il popolare chef stellato che gli amanti di MasterChef conoscono ormai da anni, essendo il pilastro del cooking show. Ogni puntata ci porterà in giro per lo stivale al cospetto di tanti bellissimi hotel situati in luoghi stimolanti. In questa nuova stagione Barbieri ci porterà in Versilia, Penisola Sorrentina, Garda, Chianti, Marche, Val Rendena in Trentino, Tuscia e Palermo. La nuova stagione è composta da otto puntate e gli hotel in gara saranno valutati dal giudizio insindacabile di Barbieri che sperimenterà in prima persona accoglienza, stile, pulizia e i servizi dell’hotel, plus l’ospitalità di ciascun albergatore. Al momento della colazione, dopo il check-out, i concorrenti poi potranno emettere il proprio verdetto con voti da 0 a 10 su location, camera, servizi e prezzo. Ma cosa succede nella seconda puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel? Ecco le anticipazioni.

Bruno Barbieri, 4 Hotel: le anticipazioni della seconda puntata

Protagonista di questa puntata sono le Marche: vedremo contendersi la vittoria Toni, uno dei soci del Girasole Eco Family Village, una struttura situata sul Lungomare Marina Palmense di Fermo; poi Serenella, proprietaria insieme al marito del Wabi sabi culture centre a San Ginesio in provincia di Macerata; Ilaria, proprietaia dell’Ortopì Country Canapa House a Porto Recanati; infine Simone, uno dei proprietari del Numa Hotel situato a Numana (Ancona). Il confronto finale avverrà a Villa Centofinestre di Filottrano, nella campagna marchigiana, costruita nel ‘700 come residenza di caccia dei marchesi del posto.

Bruno Barbieri 4 Hotel 2020, streaming e tv

La puntata di Bruno Barbieri 4 Hotel va in onda martedì 8 settembre 2020. Appuntamento ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, o in mobilità grazie a Sky Go, su smartphone, tablet e PC, e in streaming su NOW TV.

Potrebbero interessarti Django Unchained: trama e cast del film in onda su Tv8 Mauro Corona, l’ospite fisso di Cartabianca: carriera, vita privata, moglie, dove vive Enrico Piaggio: la storia vera che ha ispirato il film Un sogno italiano