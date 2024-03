Boss in incognito 2024: quante puntate, durata e quando finisce il docu-reality di Rai 2

Quante puntate sono previste per Boss in incognito 2024? La nona edizione del docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti va in onda a partire da lunedì 4 marzo 2024 alle ore 21.20. In tutto sono previste tre puntate, una a settimana. L’ultima dovrebbe andare in onda il 18 marzo. Ma vediamo subito la programmazione completa.

Prima puntata: 4 marzo 2024

Seconda puntata: 11 marzo 2024

Terza puntata: 18 marzo 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Boss in incognito 2024? Ogni episodio inizia alle 21.20 e finisce intorno alle 23.40, quindi si tratta di circa 2 ore e 20 minuti (pubblicità incluse). Una prima serata divertente e per tutta la famiglia, in onda ogni lunedì su Rai 2.

Torna il docu-reality che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Ma non saranno solo i boss ad andare in incognito: anche Max Giusti, come nelle tre precedenti edizioni, andrà in incognito e scenderà nuovamente in campo per conto dei boss sostituendoli in alcune occasioni. Un nuovo camuffamento per lui che, ogni volta, si presenterà con un nome diverso.

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito 2024? Appuntamento su Rai 2 da lunedì 4 marzo 2024 alle ore 21.20 con Max Giusti alla conduzione della nona edizione. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre o 102 di Sky. Se non siete a casa potete seguirlo su RaiPlay o recuperare le puntate on-demand.