Boss in incognito 2023: quante puntate, durata e quando finisce il docu-reality di Rai 2

Quante puntate sono previste per Boss in incognito 2023? L’ottava edizione del docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti va in onda a partire da lunedì 9 gennaio 2023 alle ore 21.20. In tutto sono previste cinque puntate, una a settimana. L’ultima dovrebbe andare in onda il 6 febbraio. Ma vediamo subito la programmazione completa.

Prima puntata: 9 gennaio 2023

Seconda puntata: 16 gennaio 2023

Terza puntata: 23 gennaio 2023

Quarta puntata: 30 gennaio 2023

Quinta puntata: 6 febbraio 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Boss in incognito 2023? Ogni episodio inizia alle 21.20 e finisce intorno alle 23.40, quindi si tratta di circa 2 ore e 20 minuti (pubblicità incluse). Una prima serata divertente e per tutta la famiglia, in onda ogni lunedì su Rai 2.

Anticipazioni, azienda, location e datore di lavoro

Torna il docu-reality che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Ma non saranno solo i boss ad andare in incognito: come nelle due precedenti edizioni, anche Max Giusti scenderà in campo e si trasformerà in Josè, un operaio di origine cilene che andrà in missione per conto del boss, sostituendolo in alcune occasioni.

Saranno cinque le puntate di questa stagione che racconteranno nuove aziende, nuovi imprenditori, nuovi operai che, con il loro lavoro, fanno grande il nostro Paese. Ma quali sono le aziende e i datori di lavoro protagonisti di ogni episodio? E la location? Nel primo appuntamento di questa nuova stagione ad andare in incognito sarà Claudio Papa, boss di Dolceamaro, azienda leader nella lavorazione di confetti, cioccolato e prodotti da forno. Nelle prossime puntate ci saranno: un’azienda che opera nel settore della pasticceria, un’azienda di borse e accessori, un’altra impegnata nella coltivazione e lavorazione di funghi e un’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di tapparelle e frangisole.