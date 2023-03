Folla di corteggiatrici per il nuovo tronista di Uomini e Donne Luca Daffrè, modello e influencer: sono 1.200. Un numero particolarmente alto, tant’è che la stessa Maria De Filippi, è rimasta incredula.

Nella scorsa puntata, Maria De Filippi ha confermato che per Luca Daffrè hanno telefonato 1.200 ragazze. Per questo motivo, il tronista ogni giorno dovrà selezionare 50 ragazze. Una selezione lunga e non troppo semplice.

La donna ideale di Luca è una ragazza semplice e che non basi tutto sull’apparenza e sull’estetica.