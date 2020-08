Bold pilot – Leggenda di un campione: la storia vera che ha ispirato il film

Bold pilot – Leggenda di un campione: la storia vera

Stasera, domenica 9 agosto 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Bold pilot – Leggenda di un campione, film diretto da Ahmet Katiksiz, racconta l’emozionante storia vera di un fantino la cui vita viene stravolta dall’incontro con uno straordinario cavallo da corsa. Ma vediamo insieme la storia vera che ha ispirato il film. La trama è tratta dalla vera storia del cavallo Bold Pilot e del suo fantino Halis Karatas, che hanno ottenuto insieme incredibili successi negli anni Novanta. Noto come il mago delle corse, durante la sua carriera Halis ha vinto 6 campionati Veterans Run e, nel 1996, ha vinto la Gazi Race con un tempo di 2.26.22, che è rimasto imbattuto fino al 2016. Il vero nome del cavallo protagonista del film è Ganesh ed è il figlio del vero Bold Pilot. Anche Halis Karatas ha una parte nel film, interpreta un fantino rivale.

Chi era Bold pilot

Bold Pilot (21 aprile 1993-30 aprile 2015) era un cavallo da corsa purosangue turco. È stato generato da Persian Bold e di proprietà di Özdemir Atman. A tre anni, ha vinto 8 delle 9 gare a cui ha partecipato, inclusa la Gazi Race. Ha stabilito un record di pista nell’edizione 1996 della gara, registrando un tempo di 2.26.22. In totale, ha vinto 16 delle 21 gare a cui ha partecipato. Bold Pilot è morto il 30 aprile 2015 a Istanbul.

Streaming e tv

Dove vedere Bold pilot – Leggenda di un campione in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 9 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Non dirlo al mio capo 2, le anticipazioni della quarta puntata in replica stasera Bold pilot – Leggenda di un campione: trama, cast e streaming del film A raccontare comincia tu in replica, la puntata del 9 agosto è dedicata a Luciana Littizzetto