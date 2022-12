Bufera sulla Bobo Tv, Vieri spiega perché l’ultima puntata sulla finale dei Mondiali era registrata

Bobo Tv, Vieri spiega perché l’ultima puntata sui Mondiali era registrata

Dopo le polemiche sui social, Vieri ha spiegato perché l’ultima puntata della Bobo Tv in onda sulla Rai in occasione della finale dei Mondiali era registrata.

Il programma, in onda su Twitch e sbarcata sulla tv di Stato in occasione della Coppa del Mondo in Qatar, è stato travolto dalle critiche in occasione dell’ultimo appuntamento trasmesso subito dopo la finale tra Argentina e Francia.

Ai telespettatori, infatti, è apparso chiaro sin da subito che la puntata era stata registrata prima della partita. Mentre in Qatar era notte, infatti, improvvisamente Lele Adani e Bobo Vieri si trovavano in un ambiente esterno in pieno giorno.

I due, poi, hanno iniziato a parlare insieme ad Antonio Cassano e Nicola Ventola della vittoria dell’Argentina in finale in modo generico e senza entrare nei dettagli della partita.

A fare chiarezza sulla vicenda è stato lo stesso Bobo Vieri che, proprio per questo motivo, ha ricevuto il Tapiro D’Oro da Striscia La Notizia nella puntata andata in onda su Canale 5 nella serata di martedì 20 dicembre.

“È vero, per problemi tecnici abbiamo dovuto registrare il contributo prima della partita – ha dichiarato Bobo Vieri – Esiste anche il video che avrebbero trasmesso in caso di vittoria della Francia, li abbiamo dovuti realizzare entrambi la mattina”.