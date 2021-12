Bianca Berlinguer: “Daremo voce anche ai no-vax, il pluralismo è un bene primario”

Bianca Berlinguer, la nota giornalista e conduttrice di Cartabianca su Rai3, prende posizione opposta a Enrico Mentana – che nei giorni scorsi aveva dichiaratamente chiuso le porte del suo tg ai no-vax – e si dice disposta a lasciare spazio a tutti: “Il pluralismo dell’informazione è un bene primario“. Berlinguer ha spiegato che continuerà a dare spazio anche alle opinioni di chi rifiuta il vaccino e contesta il green pass. “C’è stata qualche polemica nei giorni scorsi a proposito dell’opportunità o meno di dare spazio nel dibattito televisivo alle posizioni contrarie al vaccino e al green pass”, ha detto la giornalista prima di iniziare il talk.

“Questa trasmissione da sempre è stata chiara ed esplicita nel sostenere le opzioni e le politiche fondate sulle evidenze scientifiche e dunque favorevoli ai vaccini”; ha detto Berlinguer. “Ma esiste in Italia una parte della società, certamente minoritaria, che per le ragioni più diverse rifiuta di vaccinarsi e contesta il green pass. Compito dell’informazione e tanto più del servizio pubblico, secondo noi, è quello di consentire anche a queste voci di esprimersi sia perché il pluralismo dell’informazione è un bene primario sia perché solo il confronto delle posizioni consente a quelle basate su fondamenti scientifici di essere maggiormente convincenti nei confronti di chi dubita o di chi più semplicemente ha paura delle conseguenze del vaccino. Così abbiamo fatto finora e così continueremo a fare in futuro”.