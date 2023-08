Beyond Paradise: trama, cast, quante puntate e streaming

Da mercoledì 23 agosto 2023 alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Beyond Paradise, serie televisiva britannica prodotta dal 2023, nata come spin-off della serie Delitti in Paradiso. La serie è prodotta da Lindsay Hughes e diretta da Sandy Johnson, ed è interpretata da Kris Marshall e Sally Bretton. La prima stagione è andata in onda in prima visione nel Regno Unito dal 24 febbraio 2023 al 7 aprile 2023 su BBC One. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Humphrey e Martha lasciano Londra per trasferirsi a Shipton Abbott, città natale di Martha situata vicino alla costa del Devonshire. Nella nuova città, Martha realizza il suo sogno di gestire un ristorante in proprio, mentre Humphrey si unisce alle forze di polizia locali, ma il cambiamento mette alla prova la loro relazione.

Beyond Paradise: il cast

Abbiamo visto la trama di Beyond Paradise, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kris Marshall: Humphrey Goodman

Sally Bretton: Martha Lloyd

Zahra Ahmadi: Esther Williams

Dylan Llewellyn: Kelby Hartford

Felicity Montagu: Margo Martins

Jamie Bamber: Archie Hughes

Barbara Flynn: Anne Lloyd

Quante puntate

Quante puntate sono previste su Canale 5 di Beyond Paradise? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale: 6 episodi). La prima mercoledì 23 agosto 2023; la terza e ultima mercoledì 6 settembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 23 agosto 2023

Seconda puntata: mercoledì 30 agosto 2023

Terza puntata: mercoledì 6 settembre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Beyond Paradise in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.