Benedizione Urbi et Orbi Pasqua 2024 streaming e diretta tv: dove vederla, Papa Francesco

Oggi, domenica 31 marzo 2024, nel giorno di Pasqua, come di consuetudine Papa Francesco alle ore 12, al termine della Santa Messa celebrata nella Basilica di San Pietro, impartisce la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo. Con la benedizione il Pontefice legge un messaggio, che tradizionalmente passa in rassegna le zone del mondo martoriate dalla guerra e in maggiore sofferenza, a cominciare dall’Ucraina. Ma dove vedere la Benedizione Urbi et Orbi di Pasqua 2024 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

La benedizione verrà impartita dal Pontefice oggi, 31 marzo 2024 (domenica di Pasqua), alle ore 12 con diretta tv su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre) e Tv2000 (al tasto 28 del digitale terrestre, sul 18 di Tivùsat e al canale 157 di Sky).

Benedizione Urbi et Orbi Papa Francesco in live streaming

Non solo tv. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming attraverso la piattaforma gratuita RaiPlay.it dalle ore 11,55, sul sito di Tv2000 e sulle pagine Facebook e YouTube di Vatican News.

Cosa è e cosa significa

Abbiamo visto dove vedere la Benedizione Urbi et Orbi Pasqua 2024 in diretta tv e live streaming, ma cosa è, cosa significa? Urbi et Orbi è una locuzione latina che significa “Alla città (di Roma) e al mondo” (letteralmente: all’Urbe e all’Orbe). Al giorno d’oggi tale formula viene utilizzata nelle bolle papali, altri documenti pontifici, messaggi e benedizioni dirette ai fedeli di Roma e del mondo intero. Nel linguaggio quotidiano Urbi et Orbi può essere usato in tono scherzoso per denotare qualcosa detto o pubblicato ai quattro venti, facendolo sapere a tutti. La benedizione apostolica Urbi et Orbi è la prima benedizione pubblica di un Papa subito dopo la propria elezione al soglio pontificio. Viene inoltre impartita dal pontefice nei giorni di Natale e Pasqua. Alla benedizione è annessa l’indulgenza plenaria, la quale comporta la remissione di tutte le pene dovute per i peccati per i fedeli presenti in piazza San Pietro e per coloro che la ricevono tramite i vari mezzi di comunicazione sociale, alle solite condizioni (animo sgombro dall’attaccamento al peccato anche veniale, confessione e comunione entro gli otto giorni prima o dopo, preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice).