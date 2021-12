A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi: l’orario con Papa Francesco per Natale 2021

A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi Natale 2021? Appuntamento su Rai 1, Canale 5 e Tv2000 per oggi – 25 dicembre 2021 – alle ore 12. Collegamento con Piazza San Pietro già qualche minuto prima. Papa Francesco leggerà il suo messaggio di auguri natalizio, ripercorrendo anche quelle zone di guerra e che vivono momenti di grande difficoltà e non mancheranno riferimenti alla pandemia. Dopo darà appunto la benedizione Urbi et Orbi, cioè alla citta e al mondo. Appuntamento dunque da Piazza San Pietro alle ore 12 di oggi, 25 dicembre 2021.

Streaming e tv

La benedizione verrà impartita dal Pontefice oggi, 25 dicembre 2021 (giorno di Natale), alle ore 12 in diretta tv su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre), Canale 5 (tasto 5 del digitale terrestre, 505 in HD) e Tv2000 (canale 28). Un appuntamento molto importante, in diretta in mondovisione, con la Benedizione alla città e al mondo. Anche le principali reti all-news come Rai News 24 e SkyTg24 seguiranno l’evento con Papa Francesco in diretta. In streaming attraverso la piattaforma gratuita RaiPlay.it o Mediaset Play dalle ore 11,55 e sulle pagine Facebook e YouTube di Vatican News.

Natale 2021, le Messe

Vediamo insieme tutte le celebrazioni di questo periodo di feste e dove seguirle in tv. Domenica 26 dicembre 2021, giorno di Santo Stefano, l’Angelus con Papa Francesco da San Pietro, anche questo in diretta su Rai 1 e Tv 2000. Venerdì 31 dicembre il Papa presiederà, nella Basilica di San Pietro, alle ore 17, i Primi Vespri e il Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso. Il primo giorno del nuovo anno, cinquantacinquesima Giornata mondiale della Pace e Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, il Papa presiede alle ore 10 la Messa come anche il 6 gennaio, Solennità dell’Epifania sempre alle ore 10. Il 9 gennaio, nella Cappella Sistina, alle ore 9.30, Francesco presiederà la Messa e il Battesimo di alcuni bambini.

Sabato 25 dicembre

Rai 1

10.55 Santa Messa di Natale

Rai 1 – Tv2000 – Canale 5

12.00 Benedizione Urbi et Orbi

Domenica 26 dicembre

Rai 1 – Tv2000

12.00 Angelus da piazza San Pietro

Venerdì 31 dicembre

Tv2000

17.00 Primi Vespri e Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso

Sabato 1 gennaio

Rai 1 – Tv2000

10.00 Messa festa di Maria madre di Dio

12.00 Angelus da piazza san Pietro

Domenica 2 gennaio

Rai 1 – Tv2000

12.00 Angelus da piazza san Pietro