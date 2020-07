Chi è Benedetta Mottola, la tentatrice di Temptation Island 2020

Chi è Benedetta Mottola, la giovane tentatrice di Temptation Island 2020? La ragazza è una modella italiana di 21 anni che era stata scelta da Pietro Delle Piane, ora fidanzato con Antonella Elia, per poi creare caos alla coppia vip formata dall’ex calciatore Lorenzo Amoruso e Miss Italia 1999 Manila Nazzaro. Campana, secondo le prime info dovrebbe lavorare nello scatolificio di famiglia, ma ha qualche esperienza nel campo dello spettacolo: ha lavorato come conduttrice per il canale 8 Tv Luna e ha una partecipazione in Ciao Darwin 8. Studia canto e pianoforte e come formazione tradizionale segue Processi culturali e comunicazione. La sua storia più lunga è durata 4 mesi. Benedetta Mottola, la tentatrice di Temptation Island 2020, è su Tik Tok, social sul quale pubblica video divertenti, oltre che su Instagram, sul quale mantiene il profilo privato.

Temptation Island 2020: tentatori e tentatrici

Ma quali sono i tentatori di Temptation Island 2020? Di seguito l’elenco completo dei ragazzi single:

Alessandro Basciano

Marco Guercio

Simone Garato

Francesco Muzzi

Carlo Siano

Alberto Cafarchia

Alessandro Usai

Davide Lorusso

Alessandro Ubaldi

Francesco Cottarelli

Giuseppe Salamone

Bohdan Beyba

E le tentatrici di Temptation Island 2020? Ecco le ragazze single:

Benedetta Mottola

Angelica Montali

Federica Mallus

Marialuisa Jacobelli

Bianca Concavo

Alessia Cascella

Simona Pappalardo

Beatrice De Masi

Pavlin Holubova

Ilaria Gallozzi

Francesca Antonelli

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Benedetta Mottola, ma dove è possibile vedere Temptation Island 2020 in tv e live streaming? Il reality show va in onda tutti i giovedì sera su Canale 5 alle ore 21,20. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

