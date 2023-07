Belen Rodriguez dice addio a Mediaset e presto potrebbe accasarsi televisivamente a Discovery. La showgirl argentina non fa parte dei palinsesti del Biscione per la prossima stagione. Non prenderà parte infatti di Tu si que vales, e non condurrà più Le Iene (al suo posto la giornalista Veronica Gentili). Belen però non dovrebbe rimanere con le mani in mano, e potrebbe sbarcare sul Nove, il canale del gruppo Discovery dove da quest’autunno arriveranno anche Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con Che tempo che fa.

A rivelarlo è Dagospia. “È una showgirl notissima. Ha lasciato ben 2 programmi di successo a Mediaset e già si parla di un progetto cucito su misura per lei dal gruppo Discovery”, scrive Dandolo. Il riferimento sembra essere proprio a Belen, anche se finora non c’è alcuna conferma o smentita al riguardo, né da Discovery né dalla diretta interessata.

Quel che è certo è che questa che sta per partire sarà una stagione di grandi cambiamenti in tv, come non si vedeva da anni. “Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni, e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci!”, aveva detto Belen nel suo messaggio di saluto a Mediaset.