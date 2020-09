Battiti live – Compilation streaming e diretta tv: dove vedere lo show

BATTITI LIVE COMPILATION STREAMING TV – Oggi, martedì 22 settembre, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Battiti live – Compilation, il meglio dello show musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che durante l’estate 2020 si è snoadato per diverse puntate in diverse location pugliesi come il Castello Aragonese di Otranto, Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste. Ma dove sarà possibile vedere Battiti Live – Compilation, in onda oggi – 22 settembre 2020 – in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Le puntata dello show musicale sarà trasmessa oggi – martedì 22 settembre 2020 – in prima serata, dalle ore 21,30 in chiaro (gratis) su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre).

Battiti live – Compilation in live streaming

Sarà possibile seguire lo show in onda oggi anche in live streaming on demand grazie alla piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset tramite pc, smartphone e tablet.

Cantanti

Quali cantanti si esibiranno stasera a Battiti Live – Compilation? Saranno tantissimi gli artisti che saliranno sul palco. Ecco i nomi: Boomdabash con Alessandra Amoroso, Rocco Hunt con i Boomdabash e J-Ax, Rocco Hunt e Ana Mena, Baby K, J-Ax, Takagi & Ketra ed Elodie, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Fedez con “Bimbi per strada” e, insieme a Cara con “Le feste di Pablo”, Elodie, Dotan, Irama, Diodato, Fred De Palma, Annalisa, Francesco Gabbani, Nek, Pinguini Tattici Nucleari, The Kolors, Gigi D’Alessio e Clementino, Fabrizio Moro, Danti e Raf, Shade, Ermal Meta, Alberto Urso, Ernia e Gabry Ponte.

