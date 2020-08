Battiti live 2020: cantanti e ospiti

Stasera, lunedì 24 agosto, in tv (Italia 1) – dopo la pausa per Ferragosto – va in onda la quarta puntata di Battiti live 2020, lo show musicale condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci visibile anche su Radionorba, Radionorba Tv, Telenorba, Mediaset Extra e MediasetPlay.it. Ma quali sono i cantanti e ospiti previsti per la quarta puntata di Battiti live 2020 in onda oggi, lunedì 24 agosto? Sul palco saliranno Irama con la sua ‘Mediterranea’, Annalisa con l’ultimo singolo ‘HouseParty’, Francesco Gabbani con ‘Il sudore ci appiccica’. E, ancora Stash e i The Kolors con ‘Non è vero’, Clementino con ‘Como Suena El Corazón’, uno dei più grandi successi di Gigi D’Alessio, riproposto nella scoppiettante versione rap. Ma sul palco spazio anche allo stesso D’Alessio. Performance live poi per Le Vibrazioni con la nuovissima ‘Per fare l’amore’, Chadia Rodriguez con Federica Carta per ‘Bella così’. Infine si balla e si canta con Shade, Mr Rain, Emma Muscat, Astol e due fortissimi giovani rapper, Ernia e Il Tre. Protagonisti delle esibizioni ‘on the road’ di oggi sono, invece, J-Ax da una spiaggia di Gallipoli, Elodie e Takagi&Ketra con il loro ‘Ciclone’ dall’affascinante centro storico di Ostuni, Diodato da Altamura e Gaia nella cornice dei trulli di Alberobello.

Battiti live 2020: tutti i cantanti

Abbiamo visto chi si esibirà stasera, 24 agosto, dalle ore 21,15 su Italia 1, ma quali sono tutti i cantanti che prenderanno parte all’edizione 2020 di Battiti live? Ecco l’elenco di quelli annunciati ufficialmente: Piero Pelù, J-Ax, Irama, Annalisa, Elodie, Fedez, Shade, Takagi&Ketra, Elettra Lamborghini, Raf, Gigi D’Alessio, Alberto Urso, Clementino, Francesco Renga, Nek, The Kolors, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Diodato, Baby K, Giusy Ferreri, Gabri Ponte, Anna Tatangelo con Geolier, Francesco Gabbani, Le Vibrazioni, Pinguini Tattici Nucleari, Boomdabash, Alessandra Amoroso, Rocco Hunt, Dotan, Gaia, Ana Mena, Fred De Palma, Aiello, Danti, Il Tre, Bugo, Anna, Mr. Rain, Cara, Chadia Rodriguez, Federica Carta, Emma Muscat, Astol, Ernia e Random.

Quante puntate e quando finisce

Ma quante puntate sono previste per Battiti live 2020, lo show che vedrà tanti cantanti sul palco? In tutto questa estate andranno in onda sei puntate dal 27 luglio 2020 al 31 agosto 2020. Di seguito la programmazione tv dello show che va in onda su Italia 1:

Prima puntata: lunedì 27 luglio 2020 TRASMESSA

Seconda puntata: lunedì 3 agosto 2020 TRASMESSA

Terza puntata: lunedì 10 agosto 2020 TRASMESSA

Quinta puntata: lunedì 24 agosto 2020 OGGI

Sesta puntata: lunedì 31 agosto 2020

Settima puntata: lunedì 7 settembre 2020

Location

Lo show musicale Battiti live andrà in onda da diverse location pugliesi come Castello Aragonese di Otranto, Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste. Appuntamento dunque su Italia 1 per lo show musicale che torna dopo l’emergenza Coronavirus. Buona visione!

