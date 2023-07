Barbara D’Urso si congeda dal pubblico di Pomeriggio 5: “Non ho potuto salutarvi, non finisce qui”

Barbara D’Urso ha deciso di usare i social per congedarsi dal pubblico di Pomeriggio 5. Dopo avere reso nota la sua versione dei fatti a proposito della sua uscita dalla trasmissione – e, presumibilmente, da Mediaset – la conduttrice ha affidato al suo profilo Twitter il messaggio con il quale si congeda dagli spettatori della trasmissione del pomeriggio di Canale 5 che, a partire da settembre, passerà a Myrta Merlino.

“Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi – ha scritto -, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è ma mi ha comunque dimostrato solidarietà. A tutti voi va la mia gratitudine…Col cuore… E non finisce qui…”. Centinaia i like e i messaggi ricevuti, la maggioranza dei quali di sostegno e vicinanza.

Nei giorni scorsi, in una intervista rilasciata a La Repubblica, Barbara D’Urso aveva reso nota la sua versione dei fatti a proposito dell’uscita da Pomeriggio 5. “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione”, ha dichiarato. “Io non ho concordato niente” aveva aggiunto. “Una sentenza, lasciata a casa in pochi giorni senza alcun preavviso”. “Ne ho sopportate tante — forse un giorno lo racconterò — ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no”, aveva concluso senza nascondere il dolore legato all’uscita.