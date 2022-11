Ballando on the road 2022: come funziona, quante puntate e streaming

Da sabato 5 novembre 2022 su Rai 1 alle ore 14 va in onda Ballando on the road, fortunato spin-off di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci con Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Per quattro settimane immagini dei luoghi più suggestivi della Sicilia accompagneranno le esibizioni di nove ballerini in gara in ogni puntata. In ciascuna delle 4 puntate verranno selezionate, tra le altre, 2 unità di ballo (coppie, singoli o gruppi) per la partecipazione al torneo denominato “Ballando con te” che si svolgerà all’interno del programma Ballando con le stelle 2022 nelle puntate del 5, 12, 19 e 26 novembre 2022, con la finale il 17 dicembre 2022.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Ballando on the road, lo spin off di Ballando con le stelle, su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate: la prima sabato 5 novembre 2022; l’ultima sabato 26 novembre 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 5 novembre 2022

Seconda puntata: sabato 12 novembre 2022

Terza puntata: sabato 19 novembre 2022

Quarta puntata: sabato 26 novembre 2022

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Ballando on the road 2o22? Ogni puntata avrà una durata di 50 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Ballando on the road in diretta tv e live streaming? Ogni puntata andrà in onda il sabato pomeriggio alle ore 14 su Rai 1. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone attraverso la connessione internet.