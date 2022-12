Momento molto toccante durante la puntata di ieri, 2 dicembre, di Ballando con le stelle. Rosanna Banfi si è commossa parlando della madre Lucia che da tempo soffre di alzheimer. Nella seconda semifinale dello show di Rai 1 i concorrenti dovevano portare in pista un momento importante delle loro vite. L’attrice ha quindi deciso di dedicare la sua esibizione alla mamma e il bel rapporto che le lega. “Io e mamma abbiamo passato un sacco di tempo insieme da piccole perché papà era via per lavoro. Aveva questa vena così malinconica perché era sola, aveva 25 anni, mi cresceva da sola. Quando viaggiavamo per raggiungere papà vedevo queste ragazze con le piume enormi, mia mamma invece era semplice con il suo cappottino. È stata tostissima, il perno delle nostre vite”, ha raccontato la concorrente di Ballando.

Una malattia che ha reso Lucia, moglie di Lino Banfi, “scordarella”, come ha detto la figlia, che a quel punto non è riuscita a trattenere le lacrime: “Mamma è diventata scordarella, dimentica le cose. Ha questa cosa che non voglio nominare. Di questa mia partecipazione a Ballando è felicissima, poi quando vado a casa sua e le dico qualcosa fa la vaga. Questa cosa mi mette una tristezza profonda, sono talmente dispiaciuta che ultimamente vado di meno a trovarla. Non riesco a dirle tutte le cose che vorrei, tanti momenti brutti e belli della vita. Mamma è piccoletta ma tanto bella”.

“Avevo i brividi”, ha commentato Carolyn Smith dopo l’esibizione. “Ti sei mossa con grande grazie, ti trovo uno dei personaggi più interessanti. Sei stata la vera rivelazione”, il giudizio di Selvaggia Lucarelli. “Alla nona puntata arrivare a fare una cosa del genere vuol dire avere fatto un percorso serio e interessante”, ha chiosato Fabio Canino.