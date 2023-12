Brutta caduta per Simona Ventura a Ballando con le stelle, come raccontato da Milly Carlucci nel corso della puntata di ieri. La concorrente si è presentata regolarmente in gara con un cha cha. Dopo l’esibizione, la conduttrice ha rivelato: “Mentre Simona prende fiato, vi voglio fare vedere una cosa. Non so se avete notato, nell’intro dell’esibizione, la calza strappata che fa molto punk. Perché la calza è strappata? Guardate”.

Si è visto quindi un filmato con la rovinosa caduta durante la preparazione della coreografia. “Questo è successo ieri. Lei si è schiantata. Ci ha fatto prendere uno spavento. Ha rischiato tanto, ha preso una di quelle botte”, ha aggiunto Milly. A quel punto è intervenuta la stessa Ventura: “È un miracolo che non mi sia fatta niente. Sono caduta all’indietro, Samuel Peron mi ha presa all’ultimo. Ho battuto anche la testa, ma niente, ho la testa dura”. Con grande ironia, poi, Simona Ventura ha pubblicato sul suo profilo Twitter il best of delle sue cadute migliori in tv.