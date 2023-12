Una coppia ormai non solo artistica. C’è del tenero tra il concorrente di Ballando con le stelle Lorenzo Tano e la sua maestra di danza, Lucrezia Lando. I due non hanno nascosto il sentimento che di settimana in settimana li ha uniti, e anzi ne hanno fatto sfoggio in pista. “Si vede che lui mi fa stare bene”, ha ammesso la ballerina. “Se mi sto impegnando lo devo a lei”, il commento del figlio di Rocco Siffredi. Al termine dell’esibizione nella puntata di ieri sera, la coppia ha sorpreso la giuria con un bacio appassionato.

“È arrivato l’amore, quello vero, meraviglioso questo ballo, è stato bellissimo”, ha commentato Guillermo Mariotto. “Si vede che sei il figlio di Siffredi”, ha aggiunto ironicamente il giudice. “Avevamo delle aspettative, perché forse abbiamo dei pregiudizi beceri, quindi magari ci aspettavamo di fare delle trasmissioni piene di doppi sensi, perché immagino che sia una cosa che ti capita sempre quando dici che sei il figlio di Rocco Siffredi. Invece tu hai fatto altro. Hai portato qui dentro l’amore romantico, hai sparigliato le carte”, è la riflessione di Selvaggia Lucarelli.

Tano ha risposto: “Succede un po’ di tutto, quando sanno chi sono, ma si capisce subito che sono abbastanza diverso. Se avete visto questo sentimento è perché anche papà e mamma sono molto così”. Lucarelli, quindi, continua dicendo: “Sei l’esempio concreto di come l’educazione è importante e di come tu l’abbia portata qui”.

Parzialmente contrario rispetto alla giuria il commento di Alberto Matano: “Scusatemi, non ho capito una cosa però. Qui per avere un voto decente bisogna essere innamorati? Come funziona? Perché voi qui parlate di amore, sentimenti, ma quindi le coppie che non sono innamorate che fanno?”.