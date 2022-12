Ballando con le stelle 2022, quando torna in onda su Rai 1

Quando torna in onda Ballando con le stelle 2022 su Rai 1? Il programma ieri sera, 2 dicembre, ha visto la messa in onda della nona puntata. La decima non sarà trasmessa il 10 dicembre, ma bensì sabato 17 dicembre 2022. Il programma di Milly Carlucci infatti si prenderà una breve pausa di due settimane. Il motivo? Per lasciare spazio ai Mondiali Qatar 2022. Dal 17 settembre lo show riprenderà la sua solita collocazione: sabato sera alle ore 20,35.

Quante puntate

Abbiamo visto quando torna in onda Ballando con le stelle 2022, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda 11 puntate, tutte in diretta il sabato sera su Rai 1 a partire dall’8 ottobre 2022 alle ore 20,35, subito dopo il Tg1. La finale andrà in onda venerdì 23 dicembre 2022. In mezzo una pausa di 2 settimane a causa dei Mondiali Qatar 2022. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 8 ottobre 2022 TRASMESSA

Seconda puntata. sabato 15 ottobre 2022 TRASMESSA

Terza puntata: sabato 22 ottobre 2022 TRASMESSA

Quarta puntata: sabato 29 ottobre 2022 TRASMESSA

Quinta puntata: sabato 5 novembre 2022 TRASMESSA

Sesta puntata: sabato 12 novembre 2022 TRASMESSA

Settima puntata: sabato 19 novembre 2022 TRASMESSA

Ottava puntata: sabato 26 novembre 2022, ore 22 TRASMESSA

Nona puntata: venerdì 2 dicembre 2022, ore 22 TRASMESSA

Pausa di due settimane

Decima puntata: sabato 17 dicembre 2022

Undicesima puntata: venerdì 23 dicembre 2022

